Mavi özgürlüğe uğurlandılar

Merit International Otelleri’nin sosyal sorumluluk projesi olarak 4 yıldır kaplumbağalara yaşam eli uzatan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan üç deniz kaplumbağası geniş katılımlı bir etkinlikle yuvalarına uğurlandı.

Özer İlker tarafından bulunarak merkeze tedavi için getirilen Chelonia mydas türü kaplumbağaya geçtiğimiz aylarda KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği ile beraber merkezi ziyaret eden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ismini vermişti. Tedavisi tamamlanan Fenerbahçe, merkezin mimarı Hande Tibuk ve iş insanı Alper Aksoy tarafından denize uğurlandı.

Balıkçı Mehmet Kayıkçı tarafından bulunarak 21 Mayıs 2019 tarihinde Merkez’e getirilen tahmini 50-60 yaşlarındaki Caretta Caretta türü, dişi iribaş deniz kaplumbağası Okyanus da ziyareti sırasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından evlat edinilmişti.

Merkezde en uzun süre bakım gören Okyanus 3 yıllık tedavisinin ardından denizle buluştu. Balıkçı Fehmi Büyükkal tarafından bulunarak Hande Tibuk’a ithafen Hande ismi verilen yeşil deniz kaplumbağası ise akciğer enfeksiyonu tedavilerinin ardından Fenerbahçe ve Okyanus ile birlikte mavi özgürlüğe uğurlandı.

Etkinliğe kimler katıldı?

Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleştirilen keyifli etkinliğe Çevre Koruma Dairesi’nden Müdür Emir Akyıllar ve Biyolog Doç. Dr. Nazım Kaşot, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Genel Sekreteri Burçin Aliusta, Başkan Vekili Ercan İbrahimoğlu, üye Ece Apan, iş insanı Alper Aksoy ve eşi Sinem Aksoy ile birlikte alanda uzman isimlerden IUCN Deniz Kaplumbağaları Uzman Grubu Üyesi Daniela Freggi, Bari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Antonio Di Bello, Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Onur Candan, Merkezin Mimarı, Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, Merkezin Danışmanı Prof. Dr. Eyüp Başkale, Prof. Dr. Oğuz Türkozan, Merit Otellerinin misafirleri ve yöneticileri ile her daim işbirliği içerisinde olunan balıkçılar katıldı.

Tibuk: Okyanus’u doğaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Sağlığına kavuşturulan üç deniz kaplumbağasını aynı günde ve yoğun bir ilgi ile denize geri gönderdiklerini ifade eden Merkezin Mimarı, Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, merkezde en uzun süreli bakım gören kaplumbağa olması dolayısıyla Okyanus’u doğal yaşamına uğurlamanın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti. Tibuk, “Okyanus’un kafasında, tekne pervanesi çarpması sonucu çoklu kırıklardan dolayı geniş çaplı travma oluşmuştu. Travma bölgesindeki yeni kemik doku oluşumu ise 3 yıllık bir sürecin ardından tamamlanabildi” dedi.

Tibuk, deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonu bitmeden dişi bir bireyi tekrar doğaya kazandırabilmenin ve böylece popülasyona katkı sağlayabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.