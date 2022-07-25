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‘7 Tema’ beğeni topladı

29 FODER üyesinin fotoğraflarından oluşan sergi, yoğun ilgi gördü

‘7 Tema’ beğeni topladı

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği'nin (FODER) "7 Tema" konulu fotoğraf sergisi, Kültür Dairesi'nin katkılarıyla, 18 Temmuz akşamı sanatseverlerin yoğun katılımıyla  Lefkoşa AKM’de izlenime açıldı. 
Açılışa, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, sergi sahibi FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, dernek üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta 29 dernek üyesinin toplam 90 fotoğrafı sergilendi. 
Lefkoşa AKM’de 22 Temmuz’a kadar izlenime açık olan sergi, Renk, Paslı, Eski,Gözlük, Objeler, Çikolata, Canlılar gibi ışık gölge temalı fotoğraflardan oluşuyordu.
 

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