Merit Park'ta Su ve Ateş’e muhteşem doğum günü partisi

İkizler 5 yaşında

Merit Park'ta Su ve Ateş’e muhteşem doğum günü partisi
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  Birçok davet ve organizasyona imza atan Merit Park Hotel bu kez çok eğlenceli bir doğum günü partisine ev sahipliği yaptı.
  Girne’nin sevilen simalarından Selim ve Özge Eminoğlu çiftinin ikizleri Ateş ve Su kendileri için düzenlenen doğum günü partisiyle 5 yaşlarına girdi. 
  Merit Park Otelin mini club animatörleri tarafından gerçekleştirilen oyun ve etkinliklerle eğlenceli saatler geçiren çocuklar, kendilerine özel tatlı ve şekerlemelerin tadına doyamadı.
  Ateş ve Su’ya bizden de mutlu yaşlar.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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