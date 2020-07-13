Gözler Brüksel’de

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini belirten Rum basını, buna karşı Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa’nın ortak bir tavır belirleyeceğini yazdı.

Rum basınına göre Rum lideri Nikos Anastasiadis yarın Atina’ya giderek Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’le bir araya gelecek. İki lider daha sonra Brüksel’de geçecek.

Fileleftheros haberi manşetten; “Türkiye Emrivakiyle Cevap Verecek… Girit’ten Vazgeçilmeksizin İlk Hedef Kastellorizo (Meis)… Atina Paris’e Yöneldi ve Fransa İle Yunanistan Bir Şeyler ‘Kotarıyor’” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Yunanistan’ın, Türkiye’ye kararlılıkla cevap vereceği mesajını AB’deki ortaklarına ve ABD’ye ilettiğini, mesajının Ankara’ya da ulaştığını kaydeden gazete, Yunanistan’ın Fransa ile direkt irtibat içerisinde bulunduğuna dikkat çekerek, “İki ülke arasında, içeriği çok gizli tutulan bir uzlaşı bulunduğu görünüyor” ifadesine yer verdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaidis’in de önümüzdeki Salı günü Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile geniş kapsamlı görüşme yapmak üzere Atina’ya gideceğini hatırlatan gazeteye göre Anastaiadis’in inisiyatifiyle gerçekleşecek görüşmede Türkiye’nin tavrı ve Rum ve Yunan hükümetlerinin tepki yöntemleri ele alınacak. Anastasiadis’e Atina’da, geçen hafta benzer bir ziyaret gerçekleştiren Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis eşlik edecek.

Buluşma yarın

Haftalık Kathimerini gazetesi “Yunanistan ve Fransa Arasında Stratejik Anlaşmaya Doğru… Atina -Lefkoşa Ortak Payda Arayışında, Anastasiadis yarın Atina’yı Ziyaret Edecek” başlıklı manşet haberinde; Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Brüksel’de gerçekleştirilecek zirve çerçevesindeki randevusunun, iki ülke arasında stratejik ilişki anlaşması yapılmasını hedeflemekte olduğunu bildirdi.

AB zirvesinin Miçotakis’in “çok önemli” Macron ile görüşmesinde, Yunanistan ile Fransa arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesi yöntemleri ile Yunanistan’ın Fransa’dan iki adet “Belh@rra tipi firkateyn alması ihtimalinin masaya yatırılacağına işaret edilen haberde, “iki ülkeden birinin tehditle karşılaşması durumunda birbirlerine yardım etmesini öngören anlaşma yapılması isteniyor” ifadesine yer verildi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Atina ziyaretinin, Brüksel’deki zirve arifesinde ön hazırlık çerçevesinde olduğunu belirten gazete; görüşmenin ana konusunun, Türkiye’ye olası yaptırım uygulanması olduğunu ancak bu açıdan iki ülkenin görüşlerinin birbirinden biraz farklı olduğunu yazdı “edindiğimiz bilgilere göre sıcak olay çıkması da dahil bütün senaryolar masaya yatırılacak” ifadesine yer verdi.

Habere göre Anastasiadis’in Atina ziyareti Türkiye’nin önümüzdeki dönemde bölgede veya Libya’da dikkatsiz bir tepki göstermesi “bilgileri ve kaygılarının yoğunlaştığı” bir dönemde gerçekleşecek. Güney Kıbrıs’ta ve Yunanistan’da, önümüzdeki dönemde sıcak bir olay, beklenmedik bir gerilim çıkması ihtimaline dair hareketlilik gözlemleniyor.



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