Meritta, Kaplumbağalara hayat umudu oldu

Merit International Otelleri bünyesinde hizmet veren ve geçtiğimiz ay 2. kuruluş yıldönümünü kutlayan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, tedavi ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarını sağlıklarına kavuşturmak için küresel Covid-19 salgını süresince de özverili çalışmalarına aralıksız devam etti. Kuzey Kıbrıs’taki yaralı deniz kaplumbağalarının kurtarılması için çalışan merkeze geçtiğimiz aylarda tedavi için birçok deniz kaplumbağası ulaştırıldı.

Tedavi ve bakım gereksinimi olan deniz kaplumbağaları için çalışan Merkez, bu zor süreçte 2 deniz kaplumbağasını daha sağlıklarına kavuşturarak tekrardan denizle buluşturdu. Böylece, faaliyet göstermeye başladığı günden bu yana toplam 19 yaralı deniz kaplumbağasının tedavisini tamamlayıp tekrardan doğal ortamlarına sağlıkla ve güvenle dönüşlerini sağlamış oldu.

Salgın dolayısıyla ülkemizde uygulanan sağlık tedbirleri sebebi ile tedavi altındaki deniz kaplumbağalarını görmek isteyen ziyaretçilerine bir süredir kapılarını açamayan Merkez, 1 Haziran tarihinden itibaren tekrardan ziyarete açıldı. Merkez’den yapılan açıklamada, normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerin çok daha konforlu bir alanda ağırlanacağı ve merkezin kapasitesinin de artırılacağı ifade edildi.

Tibuk: Proje geniş kitlelere yayılıyor

Projenin mimarı olan Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, “Deniz kaplumbağaları ve doğa adına başlatmış olduğumuz bu değerli proje, her geçen gün daha geniş kitlelere yayılıyor. Tedavi edilen ve denize ulaştırılan deniz kaplumbağalarımızın sayısı gitgide artmaktadır. Bizler de daha fazla yaralı deniz kaplumbağasına hizmet verebilmek için tedavi merkezimizin kapasitesini büyütüyoruz. Hem bakımı devam eden kaplumbağalarımıza hem de onları görmeye gelen ziyaretçilerimize daha geniş ve konforlu bir alan tasarlıyoruz” diyerek büyüyen projenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kara: Haftanın 7 günü ziyarete açığız

Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara “Tekrardan misafirlerimizle buluşabilecek, ziyaretlere ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğu içerindeyiz. Eskiden olduğu gibi haftanın 7 günü 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açığız. Elbette eskisi gibi fiziksel yakınlığımız olamayacak ancak sosyal mesafemize dikkat edip doğamıza ve canlılarına destek olabilmenin mutluluğunu yakından paylaşıyor olacağız” diyerek tedavi merkezlerinin ziyarete açıldığının müjdesini verdi. Küresel salgının tehlikesinin devam ettiği bu dönemde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini de belirten Kara, “Hepimizin Coronavirüse karşı özenle gerekli tüm önlemleri aldığı bu dönemde, bizler de merkezimizde gerekli kurallara uyuyor, tüm çalışma alanımızın rutin dezenfeksiyonlarını yapıyoruz. Merkezimizi ziyaret edecek tüm misafirlerimizin hem kendi sağlıkları hem de çevrelerindeki insanların sağlıklarını korumak için maske takarak gelmelerini rica ediyoruz” dedi. Merkezin, deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyonlarını üstlenmek dışında, deniz kaplumbağalarını ve doğalarını her yaştan insana tanıtmak ve yaşamlarına destek olabilmek için bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesine de imza attığını belirten Kara, bu projelere de yenilerini eklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.