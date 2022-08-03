Mesleğe ilk adımı attılar

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan 292 genç diş hekimi, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın katılımı ile düzenlenen törenle diplomalarını alarak mesleğe ilk adımlarını attı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Nina Koçubey tarafından keman dinletisi gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın da katıldığı mezuniyet törenine birçok misafir ve öğretim üyesi de katıldı.

Törenin açılış konuşmalarını, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra gerçekleştirirken, tüm mezunlar adına Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi birincisi Esra Erkan duygularını dile getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin İngilizce programını birincilikle bitirerek genel sıralamada da fakülte üçüncüsü olarak mezun olan Lana Mohammed Taha ise uluslararası öğrenciler adına konuştu.

Konuşmaların ardından tüm mezun öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy eşliğinde, diş hekimliği andı ederek diplomalarını aldı.

