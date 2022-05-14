CTP’den daha sert muhalefet sinyali

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, göreve geldiği yöntemden dolayı kabineden hiçbir hayır gelmeyeceğini savunarak, tuhaflık olarak değerlendirdiği yaşananların dünyanın hiçbir yerinde görülemeyeceğini söyledi.

Açıklamaya göre, kurulan hükümetin meşruiyet sorununun olduğunu ileri süren Erhürman, “meşru olmayan” bir hükümete nasıl muhalefet yapılırsa, öyle muhalefet yapacaklarını kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı televizyon programında, hükümet kurma görevinin kendilerine verilmesi tartışması varken, diğer taraftan hükümetin zaten kurulmuş olduğunu vurguladı.

UBP-DP-YDP hükümetinin zaten hazırda olduğunu ifade ederek, “Bu bir oyunsa, bunun bir kazananı yoktur” diyen Erhürman, “Burada UBP kaybetti. Kıbrıs Türk siyasi tarihinde çok önemli bir kayıp yaşıyoruz. Sandalye oyunu gibi bu işler” diye konuştu.

Karşılarındaki zihniyetin ne yapacağının değil, ne olacağının önemli olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Kimin ne olduğu, kimin müsteşar olacağı tartışılıyordur muhtemelen” dedi.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, Sunat Atun’u görevden ‘aldıramadığını’ iddia eden Erhürman, Olgun Amcaoğlu’nun Maliye Bakanlığı’ndaki kısa görev süresince yaptığı eleştirileri anımsattı.

Erhürman, “Olgun Amcaoğlu, KIBTEK’teki sorunlar mali değil, idaridir demişti. Zam yapılması ekonomik akla aykırıdır dedi. Yakıt değişim ücreti suçtur dedi. Hukuka aykırıdır bu yapılan demişti. Bizim söylediklerimizin bir buçuk kat fazlasını eleştirdi. Şimdi Olgun Bey de Sunat Bey de kabinede” diye konuştu.

Kurulan hükümetten hiçbir ‘hayır’ beklemediğini kaydeden Erhürman, bu yöntemle göreve gelen kabineden hayır gelmeyeceğini savundu.

UBP Genel Başkanı’nın, Sunat Atun’u görevden alamadığı için istifa etmek zorunda kaldığını, tüm bunlara rağmen Sucuoğlu’nun hâlâ parti başkanıyken Sunat Atun’un kabineye girdiğini ifade eden Erhürman, böyle bir tuhaflığın hiçbir yerde görülemeyeceği görüşünü ifade etti.

Türkiye ile imzalanan protokol

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolle ilgili de konuşan Erhürman, “Belli ki TC, Sayın Faiz Sucuoğlu görevde olduğu süre içinde göndermeme gibi bir tavır geliştirdi. Ünal Bey güven oyu aldıktan sonra gelecek. Biz de içinde ne yazdığını göreceğiz” diye konuştu.

Meşru olmayan hükümetin önünde ‘dikensiz gül bahçesi’ olmadığının altını çizen Erhürman, söz konusu hükümetin ülkeyi, dikenli bir yola sürükleyeceğini vurguladı. Erhürman, “Beni hiç ilgilendirmez bu kabinede kimlerin olduğu. Bu hükümet gayrı meşrudur. Ben bu yapıya hayırlı olsun demeyeceğim” diye konuştu.

Kabinenin Ünal Bey’in kabinesi olmadığını iddia eden Erhürman, başkanlık sistemi olsun diyen birçok kişinin ezbere konuştuğunu savundu; “Başkanlık sistemine dair iki paragraf okumadan konuşuyorlar” dedi.

Son dönemde yaşananların başkanlık sisteminde yaşansaydı, bunun sonucunda ne olacağını soran Erhürman, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde başkanlık sistemi olmasına rağmen koalisyon olduğunu hatırlattı.