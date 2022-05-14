İlk’ler yaşanıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin programı dün Cumhuriyet Meclisi’nde okundu.

Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Halkın Partisi (HP) hükümet programının okunduğu genel kurul toplantısına katılmadı. Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanan genel kurulda hükümet programının girişi Başbakan Ünal Üstel, programın geri kalanı ise bakanlar tarafından okundu.

3 vadeli hedef

UBP-DP-YDP Hükümeti Programı’nda ‘kısa’, ‘orta’ ve ‘uzun’ vadeli hedef tanımları için süreler belirtildi.

Buna göre “Kısa Vadeli” hedeflerin 30-90 gün içerisinde hayata geçirileceği, “Orta Vadeli” hedefler için 90-180 gün ön görüldüğü “Uzun Vadeli” hedeflerin ise 180 gün üzerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

İlk 90 gün içerisindeki hedefler

1- Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı”nın yasallaşması

2- Belediyeler (51/1995) Değişiklik Yasası’nın yürürlüğe konması

3- Yerel Yönetimler reformu çerçevesinde belediyelerin sayılarının azaltılması

4- Hal Yasası’nın geçirilmesi

5- Enerji Verimliliği Yasası’nın tamamlanması

90-180 gün içerisindeki hedefler

1- Bilişim Yasası’nın yeniden düzenlenmesi

2- Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda gerekli düzenlemelerin yapılması

3- İş araçlarının gümrük vergilerinin azaltılması

4- Kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik gerekli yasal mevzuat çalışmalarının tamamlanması

5- Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın yasallaşması

6- Sendikalar Yasası ile İş Yasası’nın Avrupa Birliği normlarına uygun olarak düzenlenmesi.

Giderler azaltılacak

Hükümet programını okuyan Başbakan Üstel, hükümetin öncelikli hedefinin; ekonomide yaşanan olumsuzlukları biran önce gidererek, mali açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratmak olacağını ifade etti.

Üstel, kamu maliyesinin dış kaynak bağımlılığının azaltılarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına olanak sağlamak amacıyla gelirleri artırıcı, giderleri azaltıcı tedbirlere öncelik verileceğini söyledi.

Nakit akışı başladı

Başbakan Üstel, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan “2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” uyarınca ilk nakit akışının bugün itibariyle başlayacağını açıkladı.

Üstel, 560 milyon TL’lik mali kaynağın, enerji arz güvenliğinin temin edilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkında 21.04.2022 tarih ve 84 sayılı Yasa Gücünde Kararname” uyarınca kullanılacağını kaydetti.

Başbakan Üstel, 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca Türkiye’den sağlanan ilk nakit akışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Üstel, bu kapsamda, 560 milyon TL’lik Türkiye Cumhuriyeti kaynağının KKTC Maliyesine aktarılacağını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları aracılığıyla ülkeye her yıl düzenli olarak kaynak aktarıldığına işaret etti. Üstel, ‘2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’ uyarınca ilk nakit akışının dün başladığını söyledi.

Bu kapsamda 560 milyon TL’lik Türkiye Cumhuriyeti kaynağının KKTC Maliyesine aktarılacağını ifade eden Üstel, şunları kaydetti:

“Söz konusu mali kaynak, enerji arz güvenliğinin temin edilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ‘Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkında 21.04.2022 tarih ve 84 sayılı Yasa Gücünde Kararname’ uyarınca kullanılacaktır.