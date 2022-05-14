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Başarılı olanlara  ödül verildi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde silah altına alınan 45’inci dönem Yedek Subay ve  Çavuş Celbi ant içti

Başarılı olanlara  ödül verildi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde silah altına alınan 45’inci dönem Yedek Subay ve  Çavuş Celbi ant içti.
4. Piyade Alay Komutanlığı Eğitim Merkezi’nde yer alan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, celp adına Asteğmen Hasan Fıratlı konuşma yaptı.
Yaş kütüğüne dönem plaketlerinin çakılmasıyla devam eden törende, eğitimlerde başarılı olan yedek subay ve çavuşlara ödülleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal ve Başbakan Yardımcısı  Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından verildi.
Çavuş Mehmet Çelebi’nin “Vatan Aşkı” isimli şiiri okumasının ardından tören,  Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması, halk dansları gösterileri, Mücahitler Marşı’nın okunması ve tören geçişiyle tamamlandı.
 

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