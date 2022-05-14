Bağlantısı araştırılacak

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli iş yerine düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili Mahmut Uğurluşanlıtürk isimli şahıs yakalandı.

Silahlı saldırının ardından iş yeri sahibine gönderilen tehdit mesajının atıldığı GSM hattının sahibi olan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı ile ilgili iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli işletmeye 22 Nisan 2022 tarihinde saat 05.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendiğini anımsattı.

Polis, olay günü iş yeri sahibine “Oğlunun dolandırdığı parayı vermiyorsun. Aklın varsa öde yoksa bu sefer dükkânına değil kafana sıkılacak” içerikli mesaj atıldığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan araştırma sonucu mesajın atıldığı GSM hattının Mahmut Uğurluşanlıtürk’ün kullanımında bulunduğunu belirlediklerini ifade etti.

Polis, yapılan tespit üzerine zanlının aranan şahıs ilan edildiğini, 9 Mayıs 2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının telefonunun inceleneceğini, görüşme dökümlerinin beklendiğini anlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.