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Lefkoşa Başkent Lions Kulubü, Çocuk Onkoloji Bölümüne “Pump Cihazı” bağışında bulundu

Devamı gelecek

Lefkoşa Başkent Lions Kulubü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi Çocuk Onkoloji Bölümüne “Pump Cihazı” bağışında bulundu.
Kulüpten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Berna Y. Özdoğa ve Kulüp üyeleri Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi Çocuk Onkoloji Bölümünü ziyaret etti. Ziyarette, kulüp başkanı Berna Y. Özdoğa, hastanede ihtiyaç duyulan bölümlere önümüzdeki günlerde olanaklar ölçüsünde bağış yapmaya devam edileceğini belirtti.

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