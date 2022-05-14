Sanayide yollar karanlık

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Organize Sanayi Bölgesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı Ümit Agun yaralandı. Sanayi bölgesinde bir kaportacıda çalışan Agun’un yakınlardaki bir marketten alışveriş yaptığı; rakı, peynir, kola aldığı ve kaldığı işçi lojmanına giderken kaza sonucu yaralandığı belirtildi.

Agun’a çarpan sürücü Hüseyin Akkuş ise Agun’un aniden karşısına çıktığını iddia etti. Sanayi esnafı ise aydınlatma lambalarından bazılarının yanmadığını, karanlık olmasından dolayı kazanın yaşandığını savundu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Agun’un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Hayati tehlikesi yok

Kaza mahallinden elde edilen bilgilere göre; saat 22.30 sıralarında sanayi bölgesinde kaldığı işçi lojmanına yaya olarak giden Agun, Hüseyin Akkuş yönetimindeki PP 849 plakalı motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Agun müşahede altına alındı. Agun’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza mahallinde yerlere savrulmuş kırık içki şişesi, peynir, kola olduğu görülürken, Agun’un alışveriş yaptığı, işçi lojmanına giderken kaza olduğu öğrenildi.

Aydınlatma yetersiz

Motosiklet sürücüsü Akkuş ise Agun’un koşarak aniden yola atıldığını öne sürdü. Kaza mahallinde toplanan sanayi esnafı ise aydınlatma lambalarından bazılarının yanmadığını, karanlık olmasından dolayı kazanın yaşandığını savundu.