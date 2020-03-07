Öğrenciler 4’üncü Sanat Festivali kapsamında, resim sanatçılarının eserlerini izledi

4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali, Polatpaşa İlkokulu , Şehit Mustafa Kurtuluş İlkokulu , Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve Namık Kemal Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Öğrenciler sanatçıların çalışmalarına yoğun ilgi gösterdi.

4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivalinin koordinatörlüğünü yapan Zühre Özkaraman öğrencilere Mağusa Gelişim Akademisi Sakarya tesislerinde 7 ülkeden 24 sanatçının çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Ayrıca baskı resim sanatçılarından Yücel Yazgın, öğrencilere Linol Baskı tekniğini uygulamalı olarak anlattı.

Türkiye’den katılan Heykel Sanatçısı Özgür Çağlar da yaptığı metal heykel ilgili bilgi verdi.