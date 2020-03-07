Merit Hotel Kongre Merkezinde,  “Corona Virüsü ve El Hijyeni” konulu eğitim gerçekleşti

Merit Crystal Cove Hotel Kongre Merkezinde hafta içi Sağlık birimi Sorumlusu Muazzez Kara ve Gıda Mühendisi Esra Kaymakamtorunları tarafından “Corona Virüsü ve El Hijyeni” konulu eğitim tüm otel personelinin katılımı ile gerçekleşti.

Gerçekleştirilen eğitimde, düzenli sağlık kontrolü, el ve kişisel hijyen eğitimi, dezenfektan kullanımının önemi, immün sistemi yüksek tutmak, hastalığın sebepleri ve etki eden ilaçlar hakkında eğitim yapılarak otel içerisinde çalışan personellerin bilgilendirilmesi sağlandı.

Tayvanlı ve Japon doktorların tavsiye etmiş olduğu “10 saniye nefes tutma egzersizi” ile kendini test etme ve 15 dakikada bir bol su tüketiminin önemini tüm katılımcılarla paylaşan Muazzez Kara, otelin çeşitli departmanlarından katılım sağlayan personelleri corona virüsünün yayılmasını önleme konusun da bilgilendirdi.

Mücadele için kişisel hijyen kurallarından özellikle doğru tarzda ve doğru ürünlerle yapılan el hijyeni toplu alanlarda konulması gereken mesafe, immün sistemi(vücut direnç sistemini)yüksek tutmak için doğru beslenme ve dinlenme ilkeleri üzerinde duruldu.

Günümüzün korkulu rüyası Corona virüsünden korunmayı sağlamak ve hizmet sektöründe kaliteli, güvenilir hizmet verme konusunda büyük ölçüde bilinçlendirme sağlayan eğitim sonunda katılımcıların soruları cevaplandı.

