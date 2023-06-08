Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde 3 Rum şahsın önce tacizine uğrayan, ardından darp edilen ve 3 metre yükseklikteki duvardan atılan Asya Karaali Diyalog’a konuştu.

Büyük bir korku, güvensizlik ve hayal kırklığı yaşadığını ifade eden Karaali, olayın şokunu hala atlatamadığını söyledi. Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Karaali, 2 Haziran gecesi arkadaşlarıyla eğlenmek için Ayia Napa’ya gittiğini ve sabaha karşı olayın gerçekleştiğini ifade etti.

Arkadaşlarıyla bir eğlence mekanından çıktıktan sonra 3 Rum’un tacizine uğradığını ve onları reddetmesiyle olayın yaşandığını aktaran Karaali şunları söyledi:

“Çok kötü bir olay yaşadım. Bu olayın gerçekleştirilmesindeki en büyük unsur benim kadın olmamdı. Ve yüksek ihtimal çok fazla alkollü olduklarını düşünüyorum, madde kullanıp kullanmadıklarını bilinmiyorum, çünkü onlara belli bir test yapılmadı. Türk olduğum soruldu, belki de İspanyol olduğumu söyleseydim yine saldırıya uğrayacaktım. Tacizlerini geri reddettiğim için sinirlendiklerini düşünüyorum.”

“Reddedilen Rumların sinirlenerek, saldırıya geçtiğini ifade eden Karaali, aralarından birinin kendisini 3 metre yükseklikteki duvardan attığını söyledi. Gözünü Mağusa Rum Genel Hastanesi’nde açtığını anlatan Karaali şöyle devam etti:

“Düşünce bayılmışım, gözümü hastanede açtım. Hastanede uyandığım zaman hiçbir şey hissetmedim. Ağır bir travma yaşadım. Rum polislere olayı anlatırken bile kendimde değildim. Kuzeye geçip, eve geldiğimde annemle bile konuşurken kendimde değildim ama arkadaşlarım çok ağladığımı söylediler.”

Şoku atlatamadım

Olayın şokunu henüz atlatamadığını kaydeden Karaali, “İki gün üst üste güneye gidip polise ifade verdim, bu nedenle olayın şokunu hala atlatamadım, inanılmaz bir korku, güvensizlik ve hayal kırıklığı yaşıyorum. Kendimle baş başa kalamadığım için duygularımı tam olarak ifade edemiyorum” dedi.

Poliste sustular

Karaali, iki kez Rum polisine ifade verdiğini, Rum polis merkezinde aldığı bilgiye göre; tutuklanan

2 saldırganın polise hiçbir şey anlatmadığını ifade ederek, “Polis sorgulamış ama konuşmamışlar” diye konuştu.

Hem olumlu hem olumsuz mesajlar aldım

Karaali olayın ardından yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

“Rum tarafındaki hastane bana pek ilgi gösterilmedi fakat polisler tarafından ilgi gördüm. Rumlardan da destek mesajı aldım, evet sevmeyen kötü mesaj atan Rumlar da var ama Türklerden de hem olumlu hem olumsuz mesajlar aldım. Rum siyasilerden arayan soran oldu.”

Karaali, çok zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “Kendimle baş başa kalamadığım için duygularımı tam olarak ifade edemiyorum” dedi.