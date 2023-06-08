Çalışmalar tamamlandı

Koyun-keçi çiçek hastalığına karşı başlatılan koruyucu aşı yapımı tamamlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, toplam 17 bin 59 küçükbaş hayvanın aşılandığını bildirdi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, küçükbaş hayvanlarda görülen “koyun-keçi çiçek hastalığı” ile ilgili yaptığı açıklamada hastalıkla ilgi aşılamanın tamamlandığını bildirdi.

Bakan Oğuz, çiçek hastalığının ilk görülen üç ağıl haricinde başka bir ağılda vakaya rastlanmadığını belirterek, Gazimağusa, Güverciinlik ve Tuzla bölgelerinde bulunan 240 işletmede, toplam 17 bin 59 küçükbaş hayvanın aşılandığını aktardı. Oğuz, 27 Mayıs tarihinde Gazimağusa, Tuzla ve Güvercinlik köylerini kapsayan bölgelerin karantina altına alındığını ve 27 Temmuz tarihine kadar üç bölgede hayvan giriş-çıkışı yasağının devam edeceğini ifade etti. Çiçek hastalığı ile ilgili süreci hayvancılık komitesinin yakından takip ettiğini ve komite tarafından alınan kararların uygulamasında hassasiyet gösterildiğini belirten Oğuz, ayrıca hayvanların etinin ve sütünün tüketilmesinde sağlık açısından herhangi bir sakınca bulunmadığının da altını çizdi.