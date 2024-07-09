Cezaları silmiş

Suna ERDEN

Rüşvet aldığı ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse’nin konumunu kullanarak, birçok şirketten hediye talep ettiği, ucuza ev aldığı, isteklerini yerine getirmeyen firmalara baskı yaptığı belirtildi.

Soruşturma geniş çaplı sürerken, zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının iş sağlığı ve güvenliğine uygun olmayan bir inşaat firmasına 40 asgari ücret ceza yazılmasını önlediği, karşılığında şirkten 90 bin sterlinlik daireyi 50 bin sterline aldığı açıklandı.

Zanlının portakal kesimi için bir firma tarafından getirtilen 440 işçinin işlemlerini hızlandırarak, 50 bin sterlin çıkar sağladığı kaydedildi.

Zanlının evinde yapılan aramada 163 bin liralık içki, 150 bin TL değerinde puro tespit edildiği açıklandı.

Hediye vermeyenlere baskı yaptı

Soruşturmayı yürüten polis, 28 Mart 2024 tarihinde tutukluluk duruşmasına çıkarılan Serdinç Maypa'nın iddiaları ve tasarrufunda ele geçirilen belgelerle ilgili mahkemenin verdiği soruşturma emri gereği yapılan araştırma sonucu Köse’ye ulaştıklarını söyledi.

Polis, geçtiğimiz perşembe günü tutuklanan zanlıyla ilgili yapılan araştırmada; Çalışma Bakanlığına işlemler için başvuran firmalardan hediyeler istediğine; istediği ürünlerin markalarının fotoğraflarını firmalara gönderdiğine, hediye vermeyenlere ise baskı yaptığına yönelik ifadeler temin ettiklerini belirtti.

Pahalı içkiler, purolar ele geçirildi

Polis memuru, zanlının işçi getirmek için başvuru yapan bir firmadan bin 850 dolar değerinde diz üstü bilgisayar talep edip, aldığını evine götürüp, kişisel işleri için kullandığını hatırlattı.

Polis, zanlının evinde tutuklu olduğu süre içerisinde 2 kez arama yapıldığını, 33 adet 168 bin TL değerinde içki, 52 adet tahmini 150 bin TL değerinde puro tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının evinde ayrıca bir otelden aldığı 4 adet yastık bulunduğunu, bu yastıkları neden ve nasıl aldığına dair araştırma yapacaklarını, otelin sorumlusundan ifade alacaklarını kaydetti.

Ceza yazdırtmadı, daireyi kaptı

Polis memuru, zanlının Çalışma Dairesi müfettişleriyle birlikte bir inşaata denetim yaptığını, müfettişlerin iş sağlığı ve güvenliğine aykırı unsurlar tespit ettiğini ve 40 asgari ücret ceza yazdığını belirtti.

Polis, zanlının cezai işlemi kayda almayıp, daha sonra söz konusu firmaya bir asgari ücret ceza kestirerek, dosyaya koyduğunu açıkladı.

Polis, zanlının söz konusu firmadan 90 bin sterlinlik evi 50 bin sterline aldığını söylediğine dair tanık ifadeleri temin edildiğini açıkladı.

Polis memuru, söz konusu firmadan bu yönde ifade alacaklarını da söyledi.

50 bin sterlin para aldı

Polis, portakal kesimin yapmak için ülkeye getirilen 440 kesim işçisinin işlemlerini hızlandırarak, 50 bin sterlin aldığına dair bilgi edindiklerini, bu yönde de soruşturma yapacaklarını ifade etti.

Polis, zanlının 440 işçiyle ilgili iddia üzerine lehine olabilecek isimler verdiğini, bu kişilerden ifade alacaklarını dile getirdi.

Rüşvetin kanıtları var

Polis, ayrıca Türkiye’de bulunan bir şahsın zanlının hediye talep ettiğine dair elinde kanıt olduğunu, ülkeye gelerek, verileri teslim edeceğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının tutuklu olduğu 3 günlük sürede 22 ifade aldıklarını ancak şifreyi vermemesinden dolayı cep telefonunda inceleme yapılamadığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıya para verdiği belirlenen bir kişinin arandığını da belirterek, 3 gün ek süre istedi. Zanlının avukatı tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Mahkeme, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

