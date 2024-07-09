Altınova-Ağıllar köyleri arasında tepelik arazide çıkan yangının verdiği hasarın tespiti yapılırken,

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bölge itfaiyesinin elinde yeterli araç olmadığı için alevlere zamanında müdahale edilemediğini belirtti.

Polis, önceki gün saat 14.15 sıralarında Altınova-Ağıllar köyleri arasındaki tepelik arazide meydana gelen yangın ile ilgili bölgede yapılan detaylı inceleme sonucunda hasar tespiti yapıldığını açıkladı.

Bölgede yapılan detaylı incelemede, yaklaşık bin dönümlük alan içerisinde bulunan maki bitki örtüsü, muhtelif sayıda selvi, harup, zeytin ve çam ağaçları ile 15 dönüm arpa, 25 dönüm buğday ve sekiz dönümlük alan içerisindeki 50 adet limon ağacının zarar gördüğü tespit edildi.

Sadıkoğlu: Mevcut araçlara yeterli hizmeti veremiyoruz

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “İtfaiyemizin elinde dağlık arazilere erişecek araçlar olsaydı, bu yangın bu noktalara gelmeden önlenebilirdi.” dedi.

Sadıkoğlu, İtfaiye, Sivil Savunma ve Belediye personelinin ve askerin hummalı çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınabildiğini belirtti.

Sadıkoğlu, özellikle yangın süresince tüm imkansızlıklara rağmen İskele İtfaiyesi personelinin üstün gayret gösterdiği ve profesyonel bir şekilde çalıştığını söyleyerek, birimin araç anlamında büyük bir eksiklik içerisinde olduğunu gözlemlendiğini kaydetti. Sadıkoğlu, mevcut araçlarla yeterli hizmeti verilemediğini, dağlık olan kesimlere erişilemediğini ifade etti.

Unimog tarzında ormanlık arazilerde işe yarayabilecek araçlarla yangının önüne çok daha önceden geçilebileceğini dile getiren Sadıkoğlu, ardından gelen Sivil Savunma Teşkilatı araçlarıyla daha etkin müdahalenin başladığını kaydetti.

Yangına 2 tane askerden, bir tane ise Türkiye Cumhuriyeti’nden olmak üzere 3 helikopterle de müdahale edildiğini belirten Sadıkoğlu, Türkiye’den bir uçağın da müdahale etmek üzere hazır durumda olduğu bilgisini aldığını belirtti.

Sadıkoğlu, yangın ve olası afetlere ilişkin bölgede bilgilendirme toplantıları yapmaya devam ettiklerini ve özellikle yangın olasılığının azaltılması için yol kenarındaki tarlaların biçilmesinin önemine vurgu yaptıklarını söyleyerek, “önce tedbir” dedi. Sadıkoğlu, bu süreçte kenetlenen, anında seferber olan tüm yetkili birimlere ve bölge halkına teşekkür etti.



