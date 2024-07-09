Ülkenin sorunu

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Nijeryalı David S. Massaquoı ile Prince Takpor Wehyee, Gönyeli’de gerçekleştirilen asayiş operasyonu esnasında yakalandı.

İki zanlı dün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 5 Temmuz 2024 tarihinde saat 16.45 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi personeli tarafından bir iş yeri içerisine yapılan kontrol esnasında tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde David S. Massaquoı’nin 3 Aralık 2021 tarihinden itibaren 945 gün, Prince Takpor Wehyee’nin 10 Nisan 2022 tarihinden itibaren 817 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarının belirlendiğini kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024, 02:16