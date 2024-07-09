40 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde 17 yaşındaki Aytekin Yücel’e çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü Fatih Aybar, soruşturmasının tamamlanmasının ardından dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Mustafa İskender, zanlının, 30 Haziran’da saat 17.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Çanakkale Göleti yakınlarında, yönetimindeki ST 146 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Aytekin Yücel’e çarptığını anımsattı. Kaza sonucu ağır yaralanan Aytekin Yücel,’in, beyin kanaması teşhisiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını hatırlatan polis, yaralının durumunun stabil olduğunu belirtti ve soruşturmanın tamamlandığını da bildirerek, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının, 40 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 250’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.