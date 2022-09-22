Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Seramik Bölümü’nde yapılan eserler Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde sergileniyor.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, Çoklu Olasılıklar isimli sergi Atelier Arkın’ın sponsorluğunda hazırlandı. Sergide ARUCAD Seramik Bölümü Başkan Yrd. Doç. Dr. Elçin Şener, Yrd. Doç. Dr. Emre Çelikkol, Mümine Özdemirağ Yağlı, Yılmaz Kastonbollu ve Mete Bahtiyar Karataş’ın özgün eserleri yer alıyor.

Sergi 24 Eylül Cumartesi gününe kadar, 10,0-17.00 arasında ziyarete açık olacak.



Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022, 09:49