‘Yapmadım’ diyor

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da kurulan panayırda kıyafet standı açan Ali Göktaş, 30 yaşındaki kadın müşteriye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Zanlının kemer almak isteyen kadının deneme yaptığı esnada kalçasını sıktığı iddia edildi. İfadesinde ve mahkemede suçlamaları kabul etmeyen zanlı, “Ben değil kemer kadına temas etti” dedi.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Temmuz 2023 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lapta’da düzenlenen Geleneksel Lapta Panayırında stantta satış yapan zanlının E.K. isimli kadına kemer denettiği esnada cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi. Polis, zanlının genç kadının kalçalarını sıktığını belirtti. Polis memuru, zanlının şikayet üzerine önceki gün gözaltına alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Polis memuru, ayrıca zanlının yapmış olduğu beyanlar olduğunu ve araştırılması gerektiğini belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı iddiaları kabul etmediğini savundu ve sadece kemeri denemesi için beline doladığı sırada kemerin kadına temas ettiğini iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında talep edilen 3 günlük tutukluluk süresini onayladı.