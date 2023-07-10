Huzur operasyonu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde 3 bin 840 sürücü kontrol edildi; bin 178’ine ceza yazıldı. Denetimlerde ülkede kaçak yaşam süren 2 kişi de yakalandı. Çeşitli nedenlerden dolayı 145 araç trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre; önceki gece 20.00’den dün sabah 02.00’ye kadar süren denetimlerde Polis Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Beşerler ile Girne Polis Müdürü Gökay Karagil de katılarak, çalışmaları yerinde denetledi.



Lefkoşa’da rapor edilen 199 sürücüden 79’u sürat suçu işledi

Polis Basın Bültenine göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilirken, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 796 araç sürücüsü kontrol edilirken, 79’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 199 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da 9 araç trafikten men edildi

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 628 araç sürücüsü kontrol edildi.

69’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak, biri sürüş ehliyetsiz araç kullanmak üzere olmak üzere toplam 177 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 9 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de 32 sürücü alkollü yakalandı

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilirken, ikamet izinsiz olarak ikamet eden 3 kişi tutuklandı, kapatma saatine uymayan bir market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, toplam bin 205 araç sürücüsü kontrol edildi ve 32’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetiz araç kullanmak, 116’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 365 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 89 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt ve İskele’de trafik suçu işleyenler tespit edildi

Güzelyurt’ta trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 108 araç sürücüsü kontrol edilirken, 66’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, bir alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 352 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 15 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 285 araç sürücüsü kontrol edilirken, 51’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 85 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 3 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı.

