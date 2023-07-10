Çaldığını şortun içine saklamış

Girne bölgesinde bir günde 3 ayrı hırsızlık olayına karışan İlkay Dural şikayet üzerine tutuklandı. Zanlının ilk önce bir mağazadan erkek deodorantını, şortunun içine saklayıp çaldığı belirtildi. Zanlının daha sonra plajda denizde yüzen bir şahsın cep telefonunu çaldığı açıklandı. Zanlının son vukuatında ise arkadaşının cep telefonunu konuşmak bahanesiyle alıp geri vermediği ifade edildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ügemar isimli işletmeye müşteri olarak giren zanlı İlkay Dural’ın kozmetik reyonunda bulunan 120 TL değerindeki erkek deodorantını, şortunun içine saklayıp, kasadan ödemeden çıkarmak suretiyle çaldığını söyledi. Zanlının marketten ayrıldıktan 20 dakika sonra Karakum Halk Plajında denize girdiği için cep telefonunu sahilde bırakan M.S.D.’ye ait bin 500 TL değerindeki Redmi 9 marka cep telefonunu çaldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının saat 21.00 sıralarında ise Girne Akçiçek Devlet Hastanesi Dahiliye servisi giriş kısmında, arkadaşı olan Mehmet Parlar'ın 5 bin TL değerindeki Samsung Galaxy A 13 marka cep telefonunu konuşmak bahanesiyle aldığını ancak geri teslim etmeyerek çaldığını söyledi.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, incelenen kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini ve 8 Temmuz 2023 tarihinde tutuklandığını aktardı. Polis zanlının gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.