Serdar ŞENGÜL-Hüseyin ÇİÇEK

Ucuz satış yerleri olarak bilinen açık pazarlar eski cazibesini yitirdi. Pazarlar ile marketler arasında vatandaşı cezbedecek fiyat farkı kalmadı. Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün kiraz kilosu 70 liradan satışa sunuldu. Kiraz marketlerde ise 92 liradan alıcı bekledi. Yine pazarda salatalık 25 liradan satılırken, markette 20 liradan manav reyonuna kondu.

Elma pazarda 30, markette ise 33 liradan alıcı bekledi. Pazar ile market fiyatları arasında eskiden olduğu gibi cazip fiyat farkı kalmadığını ifade eden vatandaşlar, “Her yeri pahalılık sardı” dedi.

Diyalog muhabirine konuşan market sahibi Hasan Esen ise fiyatların her gün değiştiğini söyledi.

Hasan Esen, mevsim meyvesi olan kirazı 80 TL’ye aldıklarını, sadece yüzde 20 kar koyarak satış yaptıklarını ifade etti. Türkiye’den gelen eriğin 50, yerli eriğin ise 35 TL’ye satıldığını anlatan Esen, karpuzun geliş fiyatının sürekli değiştiğini belirtti. Esen, piyasada domates ve salatalığın dengesiz seyrettiğini, her gün farklı fiyat ile geldiğini, hatta sabah ayrı akşam ayrı bir fiyat ile domates gelebildiğini ifade etti.

Tüccarlar nedeniyle fiyatların fahiş olduğunu savunan Esen, “pahalılığın nedeni fahiş fiyattan bize ürünleri getiren tüccarlar, ancak tüketici ile onlar değil biz muhatap oluyoruz, insanlar tüm serzenişlerini bize yapıyorlar” şeklinde konuştu. Esen, fiyatlar ile ilgili olarak denetimin yapılması gerektiğini de kaydetti.

Açık pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Kiraz: 70 TL

Armut:50 TL

Patates: 15 TL

Soğan: 15 TL

Kapya: 35 TL

Şeftali: 50 TL

Üzüm: 50 TL

Yaprak: 170 TL

Domates: 10 TL

Salatalık: 25 TL

Limon: 40 TL

Elma: 30 TL

Fasulye: 70 TL

Börülce: 45 TL

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023, 09:51