Plaj renklendi

Girne Belediyesi'nin yaz tatili çocuk atölyeleri, dün saat 10.00'da plaj oyunlarıyla başladı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Kervansaray Belediye Plajında 6-12 yaş grubu çocukların katılımıyla iki gün sürecek plaj etkinliğinin dün ilk ayağı gerçekleştirildi.

Etkinlikte, takımlara ayrılan çocuklar plajda kurulan parkur üzerinde yarıştı.

Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, pandemi nedeniyle okullarından ve arkadaşlarından uzak kalan tüm çocuklar için bu gibi aktivitelerin böyle bir zamanda yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, belediye olarak çocuklara yönelik bu tür aktiviteler düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Güngördü, amaçlarının, çocuklara tatil döneminde kaynaşacakları, sanatla uğraşacakları, spor yapacakları güzel vakit geçirecekleri ortamlar sunmak olduğuna işaret etti.



