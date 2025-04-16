Ver Allahım ver

Maliye Bakanlığı, yıllardır merak edilen kamu maaşları ve personel sayısıyla ilgili rakamları ilk defa açıkladı.

Ocak 2025 verilerine göre Kuzey Kıbrıs’ta 45 bin 758 kişiye ayda 4 milyar 437 milyon 505 bin lira maaş ödeniyor.

Devletten maaş alanların ilk sırasında 16 bin 251 memur ve resmi kurumlarda çalışan 3 bin 31 işçi, ikinci sırasında ise 15 bin 796 emekli alıyor.

Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre; 16 bin 251 memur için ayda 2 milyar 364 milyon 326 bin lira, emeklilere ise bir milyar 430 milyon 868 bin lira ödeniyor. Kuzey Kıbrıs’ta 4 bin 530 öğretmenin görev yaptığı, bunların aylık maaş tutarının 573 milyon 667 bin lira olduğu belirtilirken, kapatılan KTHY ve ETİ’nin 356 çalışanı için ayda 46 milyon 125 bin lira ödeniyor.

Maliye Bakanlığı rakamları açıkladı

Maliye Bakanlığı, kamuda maaş alan personel sayısı ve maaş miktarlarına ilişkin 2025 Ocak ayı verilerini açıkladı. 2025 yılının Ocak ayında 45 bin 758 kişi kamudan maaş aldı.

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, 2025 yılının ilk ayında 16 bin 251 memur devletten maaş alırken, 3 bin 31 işçinin de maaş ödemeleri gerçekleşti.

Ülkede 2025 yılının Aralık ayı itibariyle kamudan emekli olanların sayısı ise 15 bin 796 olarak kayıtlara geçti.

Farklı meslek gruplarından emekli olan vatandaşlar, 2025 yılının Ocak ayında toplamda 1 milyar 430 milyon 868 bin 792 TL devlet maaşı aldı.

Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2024 yılının Aralık ayında 52 personel toplamda 15 milyon 978 bin 628 TL maaş alırken, 2025 yılının Ocak ayında siyasilerin toplam maaşı 17 milyon 735 bin 13 TL'ye çıktı.

2024 Aralık ayında 4 bin 530 öğretmen için 522 milyon 714 bin 192 TL bütçe ayrılırken, 2025 Ocak ayında öğretmen sayısı azalmasına rağmen bütçe 573 milyon 667 bin 312 TL'ye yükseldi.

Dış Temsilciliklerde toplamda 74 personel için 17 milyon 374 bin 738 TL harcanırken, 2025 yılında bir personel azalmasına rağmen bütçe 6 milyon TL artarak 23 milyon 480 bin 633 TL’ye çıktı.

Memur sayısı ne durumda

2024 yılının Aralık ayında 5 bin 180 olan kadrolu memur sayısı, 2025 Ocak ayında 5 bin 234’e yükselirken, maaş gideri 759 milyon 508 bin 62 TL'den 852 milyon 724 bin 869 TL'ye çıktı. "Diğer" olarak kaydedilen kadrolu memur sayısı ise 3 bin 421'den 3 bin 408’e düştü ve maaş giderleri 448 milyon 714 bin 326 TL'den 501 milyon 743 bin 113 TL'ye yükseldi.

Sözleşmeli memur sayısı bir ay içinde 387'den 392'ye çıkarken, kamuya maliyeti ise 63 milyon 96 bin 978 TL'den 71 milyon 664 bin 68 TL'ye yükseldi. Diğer yandan geçici memur sayısı, bir ayda 850'den 848'e düşerken, kamuya maliyeti 97 milyon 434 bin 272 TL'den 108 milyon 329 bin 78 TL'ye çıktı.

Geçici memurların sayısı düştü ama maliyeti yükseldi

"Diğer" geçici memurların sayısı Aralık ayından Ocak ayına bin 163'ten bin 117'ye düşerken, kamuya maliyeti 136 milyon 176 bin 545 TL'den 138 milyon 58 bin 987 TL'ye yükseldi.

Özelleştirme kapsamında K.T.H.Y ve ETİ'den maaş alanların sayısı 357'den 356'ya düşerken, kamuya maliyeti 41 milyon 540 bin 741 TL'den 46 milyon 125 bin 854 TL'ye çıktı.

Engelli memurların sayısı 242 kişiyle aynı kalırken, yıllık gider 27 milyon 699 bin 517 TL'den 30 milyon 797 bin 478 TL'ye yükseldi.

Memur kapsamında maaş alan kişi sayısı, 2024 yılının Aralık ayında 16 bin 256 iken, 2025 yılının Ocak ayında 16 bin 251’e geriledi. Ancak memur sayısı 5 kişi azalsa da, personel maliyeti toplamda enflasyona yenik düşerek 2 milyar 130 milyon 237 bin 912 TL'den 2 milyar 364 milyon 326 bin 406 TL’ye yükseldi.

2024 yılının Aralık ayında devlette maaş alan toplam işçi sayısı 3 bin 6 iken, bir ayda 3 bin 31’e yükseldi ve maliyetleri yaklaşık 50 milyon TL artarak 321 milyon 830 bin 310 TL’den 372 milyon 721 bin 76 TL’ye çıktı.

15 bin 796 emekli var

2024 yılının Aralık ayında devlette maaş alan toplam emekli sayısı 15 bin 800’den 15 bin 796’ya düşerken, emekli maaşlarının maliyetleri yaklaşık 1 milyar 284 milyon 505 bin 212 TL'den 1 milyar 430 milyon 868 bin 792 TL'ye yükseldi.

Devlet tarafından destek alan kişiler arasında bulunan "Muhtaç Yoksullar", "Koruyucu Aileler", "Özürlüler", "Şehit Eşi-Malül-M.Gazi-Ebeveyn" kişilerin sayısı Aralık 2024’ten Ocak 2025’e 10 bin 630'dan 10 bin 680'e yükselirken, toplam destek ücreti 246 milyon 305 bin 928 TL'den 269 milyon 587 bin 606 TL’ye çıktı.

Genel toplamda, 2024 yılı Aralık ayında devletten maaş alan kişi sayısı 45 bin 692 için 3 milyar 982 milyon 879 bin 363 TL bütçe ayrılırken, bu sayı 2025 Ocak ayında 45 bin 758 kişi için 4 milyar 437 milyon 505 bin 92 TL’ye çıktı.