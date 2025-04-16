Demirel tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nde, dün gerçekleştirilen operasyonda 15 bin adet torpil patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcı maddelerin değerinin 180 bin TL olduğu açıklanırken, mesele kapsamında tutuklanan TIR şoförü İbrahim Demirel’in, konu patlayıcı maddeleri marketlere satmak amacıyla getirdiğini söylediği bildirildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker, 14 Nisan’da saat 10.00 sıralarında, Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nde, zanlı İbrahim Demirel’in kullanımındaki TIR’da yapılan arama neticesinde, 15 karton koli içerisinde, değeri 180 bin TL olan toplam 15 bin adet torpil türü patlayıcı maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Marketlere satacakmış

Zanlının, konu patlayıcıları marketlere satmak amacıyla getirdiği yönünde bir izahatta bulunduğunu belirten polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının, 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

