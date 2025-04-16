Suçu gibi cezası da ağır oldu

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde üretim müdürü olarak çalıştığı dönemde 2023-2024 yılları arasında şirkete ait paraları çaldığı gerekçesiyle yargılanan Sinan Ceylan hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 4 yıl hapse mahkum edildi.

Sanık hakkında verilen kararı ağır ceza heyeti başkanı okudu. Başkan, Haspolat'da faaliyet gösteren bir iş yerinde üretim müdürü olarak çalışan sanığın 9-19 Eylül 2023 tarihleri arasında bir müşteriden 2 seferde tahsil ettiği 31 bin 752 TL parayı şirket muhasebesine yatırmayarak, çaldığını söyledi.

Başkan, sanığın 3 Haziran 2024 tarihinde ise başka bir müşteriden temin etmiş olduğu 5 bin 750 Sterlin paranın 2 bin 200 Sterlini şirket muhasebesine yatırıp 3 bin 350 Sterlin parayı çaldığını ifade etti.

Başkan, sanığın 29 Nisan 2024 tarihinde de A.Ö.’den 9 adet kapıya karşılık denk gelen 48 bin TL’yi çaldığını açıkladı.

Mahkeme Başkanı, sanığın 27-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında ise toplamda 2 adet fatura karşılığında Yusuf Paralik Co.LTD'den aldığı 24 bin 140 TL parayı da çaldığını ifade etti.

Başkan, sanığın 30 Mayıs 2024 tarihinde ise 660 Euro satış bedeli olan şarj edilebilen matkabı zimmetine geçirmek suretiyle sirkat ettiğini ifade etti.

Başkan, bu matkapların daha sonra bulunarak mal sahibine geri iade edildiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı, sanığın 10 Haziran 2024 tarihinde R.Ö.’den temim etmiş olduğu 17 bin 450 TL'yi, 30 Haziran 2024 tarihinde Ö.A.’dan tahsil etmiş olduğu 16 bin 572 TL'yi de çaldığını kaydetti.

Hırsızlık suçları arttı

Başkan, sanığın faturaları sahteleyerek şirket muhasebesine tedavüle sürdüğünü ifade etti.

Sanığın mahkum olduğu müstahdem tarafından suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü kaydeden Başkan, mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarına bakıldığında bu suçun gün geçtikçe arttığına vurgu yaptı.

Başkan,“ Müstahdem tarafından sirkat suçlarının oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Suçun ciddiyeti ve yaygın olduğu da değerlendirildiğinde bu tür suçların kamuyu yakından ilgilendirdiği ve cezalandırmada kamu menfaatinin ön planda tutulması gerektiği ortadadır” dedi.

Bir anlık hata değil

Başkan, sanığın üretim müdürü olarak çalıştığı işyerinde 4 Eylül 2023 tarihinden başlayarak Haziran 2024 tarihine kadar birden çok kez müşteriden tahsil edip şirket muhasebesine yatırması gereken meblağları tasarrufuna geçirerek bu suçları işlediğinin görüldüğünü belirtti.

Başkan, sanığın öncelikle üretim müdürü olup, üst kademede çalışan, dolayısıyla işvereni tarafından ciddi şekilde güven duyulan bir kişi olduğu halde bu suçları işlediğini, birden fazla kez suç fiilinde bulunduğunu, dolayısıyla bir anlık bir hatanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Başkan, meblağların oldukça yüklü miktarlar olduğunu, bu hususların sanık tarafından işlenen suçun vahametini artıran unsurlar olduğunu kaydetti.

Mahkeme başkanı, sanığın daha önceki zamanlarda, başka bir işyerinde yine müdür olarak çalıştığı esnada aynı suçu işlediğini ve bu davanın da dikkate alındığını kaydetti.

Başkan, “sanığın bu suçu alışkanlık haline getirdiği anlaşılmaktadır” ifadesini kullandı.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Başkan, oy birliği ile dört yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

