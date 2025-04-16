Müşteri uğramıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Otobüs Terminali’nde faaliyet gösteren esnaf, birçok konuda dert yandı. Diyalog’a konuşan esnaf, hayat pahalılığından dolayı işlerinde azalma olduğunu, insanların dükkanlarına uğramadığını, buna bölgedeki park yeri sorunu eklenince dibi gördüklerini söyledi.

Esnaf, “birkaç yıl öncesine kadar işler çok az diyorduk, şimdi ise hiç iş yok” şeklinde konuştu. Özellikle Perşembe günleri park sıkıntısının arttığını kaydeden esnaf, yeni yol düzenlemesiyle beraber hiç park yeri bulunmadığını belirtti. Esnaf, bu nedenle kimsenin terminale gelmek istemediğini, işlerinin de tamamen durduğunu ifade etti.

Ne dediler…?

Uğur Ramazanoğlu

“ Yeni yol düzenlemelerinden dolayı insanlar araç park edecek yer bulamıyor. Özellikle Perşembe Pazarının kurulduğu gün hiç park yeri yok. Bu yüzden insanlar terminale gelmek istemiyor, zaten bitmiş bir terminali tamamıyla öldürdüler. Ara sıra dükkanlara bir kaç insan geliyordu, onlar da kesildi. Geceleri burada aydınlatma yok, aynı zamanda sarhoş ve tehlikeli insanlar terminalde kol geziyor. Bununla ilgili acil önlem alınmalı, bir de dükkanlarımız bakımsızlıktan dökülüyor, terminal pislik içerisinde.”

Engin Nizamoğlu

“Burada var olan park sıkıntısı, yeni yol düzenlemeleriyle de arttı. Bırakın buraya gelmek isteyen müşterileri, biz bile park yeri bulamıyoruz. Gece yeterli aydınlatma yok, binalarda maalesef bakımsızlıktan dökülüyor.”

Aydoğan Yılmaz

“En büyük sorun park yeri sorunudur. Özellikle Perşembe günleri burada araç park edebilecek tek bir yer bile bulunmuyor. Bir de o gün burada trafik tamamen tıkanıyor. Binalarımız maalesef bakımsızlıktan dökülüyor, çevre düzenlemesi zayıf. Burada 3 tane kafeteryayız, bir tanemize bile içki ruhsatı vermediler. En azından mesaiden sonra alkol satabilmemiz için vermelerini istiyoruz, ayda bir turist geliyor, o da içki soruyor, yok cevabını alınca kaçıyor.”

Hacı Baysal

“ Park sorunu büyük sıkıntı, park edecek yer bulamıyoruz, yıllardır bu soruna bir türlü çözüm bulamadılar. Binalar ne yazık ki dökülüyor, çevre düzenlemesi berbat. Akşam saatlerinde buraları neredeyse zifiri karanlık, kaç yıldır yeterli aydınlatma sağlayamadılar.”

Aziz Canlı

“Binalar dökülüyor, biraz daha çürük tavanlar insanların başına yıkılacak, tadilat için ne bekliyorlar. Düzenli park yeri yok, bir de Perşembe günü oldu mu araçlarımızı bölgeden uzağa park etmek zorunda kalıyoruz. Esnaf maalesef hiç iş yapamıyor, çevre düzenlemesi de zayıf, ayrıca her taraf pislik içinde.”

Foto: Terminal dökülüyor, Uğur Ramazanoğlu, Engin Nizamoğlu, Aydoğan Yılmaz, Hacı Baysal, Aziz Canlı.