Borcunu ödemeye gelmiş

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy'de 2023 tarihinde meydana gelen olayda bir şahıstan Cezayir’e gidebilmesi için vize çıkarabileceğini söyleyip 11 bin TL alan Seyfi Lunkaya, bir gün sonra yurt dışına gitti.

Kandırıldığını anlayan şahsın polise şikayet etmesiyle soruşturma başlatılırken, aranan şahıs ilan edilen zanlı önceki gün ülkeye giriş yaparken yakalandı. Suçsuz olduğunu iddia eden zanlı, “Borç almıştım, kimseyi dolandırmadım. Zaten borcumu ödemek için geri geldim” dedi.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru, zanlının 15 Haziran 2023 tarihinde Minareliköy'de bölgesinde M.Ö.’ye Cezayir’e gidebilmesi için vize çıkarabileceğini söyleyip, sahtekarlıkla 11 bin TL nakit parayı aldığını söyledi.

Polis, zanlının vaat ettiği gibi Cezayir vizesi çıkarmadığını ve 16 Haziran 2023 tarihinde KKTC'den çıkış yaptığını açıkladı.

Polis, şikayet üzerine zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ancak yurt dışına çıkmış olmasından dolayı işlem yapılamadığını ifade etti.

Polis, zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını, 14 Nisan 2025 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek yakalandığını kaydetti. Zanlının aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise suçsuz olduğunu iddia ederek, “Ben araba alacaktım, borç para istedim o da verdi. Kimseyi kandırmadım, zaten borcumu ödemeye geldim” dedi.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

