Şarkılarla barış çağrısı

Ömer KADİROĞLU



Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının 15 ay sonra açılması ve karşılıklı geçişlerin itibariyle başlaması nedeniyle dün etkinlik düzenlendi. Lefkoşa’nın Arasta bölgesinde ve Büyük Han’da gerçekleştirilen iki toplumlu etkinlikte şarkılar söylendi, mutlu anlar yaşandı. Aylar sonra Lokmacı Sınır Kapısı önünde tekrar buluşan iki toplumun gençleri yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı, bazıları da sevinç gözyaşları döktü.Lokmacı kapısı önünde Kıbrıs Havaları Derneği ile güneyden gelen müzisyenler ortak şarkılar çalarak eğlendi. Daha sonra Etkinliğin yapılacağı Büyükhan’a geçen katılımcılar “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez, Sınırları kaldırın” sloganları attı. Büyükhan’da çalınan müzikler eşliğinde oyunlar oynandı, mutlu anlar yaşandı.