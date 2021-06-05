Sorun çok çözen yok

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Dipkarpaz köyünün uzun zamandır sağlık hizmetleriyle ilgili çeşitli sorunlar yaşadığına işaret ederek, 24 saat hizmet verecek acil servis hemşiresi ve ambulans hizmetinin köyleri için elzem olduğunu ve hemen faaliyete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Coşkun, adanın her yerinde olduğu gibi, devlet imkânlarından sonuna kadar yararlanmanın Karpaz halkının da hakkı olduğuna dikkat çekerek, bundan önce sağlık konusunda siyaset yapmadıkları gibi, bundan sonraki süreçte de siyaset yapmayacaklarını, herkesi görevini yapmaya davet etti.



Suphi Coşkun, Dipkarpaz Sağlık Merkezi önünde yaptığı açıklamada, geçmiş dönemlerde yaşadıkları sorunlara işaret ederek, geçmiş dönemlerde, her gün arıza veren Ambulans sorununun yine kendi çabaları ile yenilenerek köye kazandırıldığını anımsattı.Dipkarpaz Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen yerinde sağlık hizmetini Dipkarpaz, Kaleburnu ve kendilerine bağlı olmamasına rağmen Kuruova köylerine verdiklerini kaydeden Coşkun, araç ve yakıt desteğinin yine belediye imkânlarıyla karşılandığını belirtti.