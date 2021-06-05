Lefkoşa’da hayat normale döndü

Ömer KADİROĞLU

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin sektördeki yaşanan sıkıntılar nedeniyle Pazartesi günü başlattığı eylem, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Birlik arasında varılan uzlaşı neticesinde sona erdi. Hayvancılar, 5’inci günde Cumhuriyet Meclisi önündeki araçlarını çekti. Başkent Lefkoşa’da trafik normale döndü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Mustafa Naimoğulları başkanlığında Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, dün öğle saatlerinde sorunlara çözüm üretmek amacıyla Bakanlıkta bir araya gelmişti.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından ortak açıklama yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, uzlaşıya vardıklarını ve eylemin sona erdiğini duyurarak, varılan uzlaşı ile ilgili bilgi verdi.

Çavuşoğlu: 7 talepten 6’sında anlaştık



7 maddelik taleplerin 6’sında uzlaştıklarını ancak süt ve yem fiyatları konusunda uzlaşamadıklarını aktaran Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı ile Hayvancılar Birliği’nin ortak bir komite kurarak çalışacağını açıkladı.Komitenin Pazartesi gününden itibaren çalışmalarına başlayacağını belirten Çavuşoğlu, en geç30 Haziran’a kadar sorunları çözme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Naimoğulları: Çözüm bulunmazsa…

Mustafa Naimoğulları ise, Bakan Çavuşoğlu’nun pazartesinden itibaren sorunları kısa sürede hayvancının lehine çözeceğine inanç belirterek, “Ama bu süre içerisinde çözüm bulunmazsa eylemimiz masadadır. Eylem yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Naimoğulları, eylem süresince yarattıkları mağduriyetten dolayı vatandaşlardan özür diledi. i koruma ürünü tespit edildi.