Suna ERDEN

Kız kardeşine tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan 27 yaşındaki A.K. (E) hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, tecavüzle ilgili ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydının zanlının lehine olduğu öğrenildi. Ses kaydıyla ilgili iki zanlı belirlendiği, söz konusu kişilerin arandığı belirtildi.



Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, A.K’nin ‘cinsel tecavüz, yakın akraba ile cinsel ilişkiye girmek’ suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, olayın 14 Aralık 2017 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da henüz tespit edilemeyen bir arazi içerisinde meydana geldiğini açıkladı. Polis, A.K.’nin kullanımında bulundurduğu araç içerisinde kız kardeşine zorla cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi. Olayın 19 Mayıs 2021 tarihinde rapor edildiğini, zanlının da aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, önceki gün olayla ilgili ses kaydı tespit edildiğini açıkladı.Polis memuru, alınması gereken ifadeler olduğunu, ses kaydının inceleneceğini, ayrıca yeni iki zanlı tespit edildiğini ifade etti. Polis, söz konusu şahısların arandığını belirterek, 5 gün ek süre istedi.Mahkeme talebi kabul etti.