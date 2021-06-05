Giderler kalem kalem açıklandı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Mayıs ayında toplam 712 milyon 846 bin 221 TL ödeme yapıldığını, bunun 448 milyon 502 bin 54 TL’sinin maaş ve maaş nitelikli ödeme olduğunu, geri kalan 264 milyon 344 bin 167 TL’nin ise borç ve piyasaya yapılan ödemeler olduğunu açıkladı.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Oğuz, Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiğini de açıkladı.

Açıklamada, maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında yapılan ödemeler de kalem kalem sıralandı.

• Emekli İkramiyeleri + Temizlik Şirketleri + Müteahhit + Karantina Otel+İlaç+İkamulaşttıbbi Medikal Ödeme: 104.296.872,87

• KKTC Elektrik Kurumu Daire Tüketimleri: 6.727.390,56

• Kısa Vadeli Finans Borç Ödemesi: 31.000.000,00

• Halka Arz Edilen Hazine Bonosu Ödemesi: 6.583.925,02

• Koop. Merkez Bankası Borç Ödemesi: 20.000.000,00

• Seçimlerde Görevli Kişilere Yapılan Ödeme: 2.412.857,63

• Toprak Ürünleri + BRT Ek Mesai Ödemesi: 103.964,59

• Coronavirüs Kapsamında Engelli Sosyal Yardım Maaş Desteği: 2.451.017,90

• NETAŞ Telekomünikasyon Firmasına Yapılan Ödeme: 3.320.964,85

• Coronavirüs Kapsamında Gelir Kaynağını Yitiren ve Muhtaç Duruma Düşen Kişi ve Ailelere Yapılan Yardım: 3.182.250,00

• Coronavirüs ile Mücadele PR. Kap. T.Ü.K 30 Kuruşluk Fiyat Farkı Katkısı: 2.232.237,00

• Coronavırüs Kapsamında Yerel İş Gücü İstihdam Desteği Fonuna Katkı: 28.025.010,39

• Yakın Doğu Üniversitesi Hasta Bakım Bedeli (2019): 3.041.430,56

• Navlun + Çiğ Süt Ödemesi: 10.572.773,80

• Mart Ayı Burs Ödemesi: 15.513.129,11

• Temsilcilik Sağlık Hs+Rapıd Test Kiti Temin: 6.416.720,00

• Aralık Ayı 2020 Ek Mesai Ödemesi: 9.475.879,58

• Taşımacılık Ödemesi: 8.827.905,41

• İstanbul Temsilciliği Sağlık Hs Aktarılan: 90.188,10

• Temsilcilik Turizm Ofisi Gönderilen: 69.650,00

