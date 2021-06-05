Öncelik ekonomi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sivil toplum örgütleri, sendikalar, ekonomik örgütlere yönelik başlattığı ziyaretler çerçevesinde, beraberindeki heyetle dün Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni (KTİMB) ziyaret etti.

Erhürman’a ziyaretinde, Lefkoşa milletvekili Özdil Nami, Girne milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu MYK Üyesi Fikri Toros ile Ekonomi Komitesi Başkanı ve PM Üyesi Berkan Tokar eşlik etti. Erhürman ziyarette CTP’nin uzun vadeli kalkınma planlarını da paylaştı.

Erhürman, iktidara gelmeleri halinde ilk işlerinin 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planını devreye koymak olacağını, bu sayede siyasetin de ülkenin kalkınmasına odaklanacağını ifade etti.

“Köylerimizin yollarını yapabilecek uzmanlara sahibiz”



Erhürman köy yollarının ve bazı üst yapı işlerinin ihalesiz olarak Türkiyeli iki firmaya paylaştırılmasının hiçbir şekilde kabul edilebilir olmadığını belirtti. Kıbrıs’ın kuzeyindeki inşaat sektörünün köy yollarını yapacak uzmanlara sahip olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu kaynak buraya geldiğinde bizim inşaat sektörümüz yaparsa bunu, 1 geliyorsa çarpan etkisi ile ekonomiye 3 etki yapacaktır. 4-5 ay önce KTİMB Başkanı, Ankara teması sonrasında açıklama yaptı ve ‘Bu ihlaleler burada açılacak’ dedi. Hükümet ise tam tersi bir işlem yapıyor ve gelen ilk tepki de ‘Bizim de haberimiz yoktu’ oluyor. Nasıl bir yönetim anlayışıdır bu?” diye sordu.

Hükümet halkın gailesini çekmiyor

Erhürman, CTP’nin uzun vadeli kalkınma planlarını da anlatarak, bunun Anayasa’da da yeri olduğunu ve sosyal, kültürel, ekonomik kalkınma planı olarak geçtiğine işaret etti.

Erhürman, “Bu hükümet bu halkın gailesini çekmiyor” diyerek “O yüzden diyoruz ki ‘biz hükümete geldiğimiz andan itibaren ilk iş olarak 5 yıllık kalkınma planını devreye sokmaktır.

Gürcafer: Zorlamanın anlamı yok

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, pandeminin yerle bir ettiği bir ekonomi ile karşı karşıya olunduğunu belirterek toplumun tarihinde olmadığı kadar moralinin bozuk olduğunu söyledi.