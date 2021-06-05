Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği mektup, Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Alithia gazetesi “Yakında Görüşeceğiz- Biden’dan Anastasiadis’e: Dostluğumuz Güçlü Temel” başlığıyla yer verdiği haberinde, Biden’ın geçtiğimiz gün Anastasiadis’e gönderdiği mektupta, Biden ile Anastasiadis arasındaki derin dostluğun yanısıra aynı zamanda ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik istikrarlı desteğine vurgu yapıldığını yazdı.

Mektubun yalnızca diplomatik bir dille değil, kişisel ve dostane bir tonda yazıldığı ve bunun iki lider arasındaki yakın ilişkinin göstergesi olduğuna da işaret edildi.



Mektubunun başında, ABD Başkan Yardımcılığını yürüttüğü 2014 yılında Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ve Anastasiadis tarafından Limasol’daki evinde misafir edildiği ziyarete değinilen mektupta, Biden’ın Anastasiadis’e, 14 Mayıs tarihinde kendisine gönderdiği mektup ile iki halk arasındaki ilişkilerin güçlenmesine dair çabalarından ötürü teşekkür ettiği kaydedildi.ABD Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü esnada gerçekleştirdikleri görüşmelerin, devam eden işbirlikleri açısından güçlü bir temel teşkil ettiğine inandığını dile getiren Biden “Aramızdaki güçlü bağların yenilenmesi ve derinleşmesine ilişkin şahsi taahhüdüm konusunda sizi temin ederim” ifadesini kullandı.Biden’ın yakın zamanda Anastasiadis’le görüşecek olmasının mektupta ortaya çıkan bir diğer önemli unsur olduğunu yazan gazete, Biden’ın mektupta Kıbrıs sorununun iki kesimli iki toplumlu federasyon temelindeki çözümüne destek, Maraş konusunda ise endişe belirterek, Anastasiadis’le yakın zamanda birçok ortak ilgi konusu hakkında görüşmelerine devam etmek istediğini belirttiğini iletti.