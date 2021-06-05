Cezaevine gönderildi

Girne’de bir eve girip 18 bin lira ile sabit kamera çaldığı iddia edilen Serhat Yıldırım hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının eve pencereden girdiği, iki kumbarayı kırıp toplam 18 bin lira çaldığı açıklandı. Benzer sabıkası olan zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 9 Mayıs 2021 tarihinde Girne’de Yusuf Egemen Dönmez ve Hasan Hüseyin Dönmez’e ait ikametgâha pencereden giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının iki kumbarayı kırıp toplam 18 bin lira nakit para aldığını, ayrıca bir adet de sabit kamera çalındığını ifade etti.



Olayın bildirilmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlının 2 Haziran’da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, önceki gün mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı.Polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.