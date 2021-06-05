"Neyin şenliği yapıldı"

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği, başarılı bir sezon geçirmeyen Cypfruvex’in hasat sonu için şenlik düzenlemesini eleştirerek, “Bu şenlik, neyin şenliği” diye sordu.

Birlik Başkanı Turgut Akçın yazılı açıklamasında, Cypfruvex’in açıkladığı fiyatta çok az ürün aldığını ve üreticiyi memnun etmediğini savundu.

Akçın, şunları kaydetti:



“Tüccar geçen yılın Temmuz, Ağustos ayında sezonu 2 bin 500 TL civarında pazarı zaten açmıştı. Geçen yıldan yüzde 90 bahçeleri almıştı. Cypfruvex açıkladığı fiyattan ürün almadı. Hep o fiyatın altında ürün almaya çalıştı ama başardı mı, başaramadı mı? Ürünün yüzde 90’ınını tüccar zaten geçen yıldan almıştı. Ta ki Türkiye de Nisan ayı sonu pandemiden dolayı tüm açık pazarları kapatınca tüccar alımları durdurdu ve kalan ürün konusunda 03/04/2021 tarihinde bir yazıyla ilgilileri uyardığımızda Cypfruvex paketlenebilecek ürünü de konsantre için geçen yılın fiyatının altında yani ‘70 krş’ kilosu fiyat açıkladı. Bu fiyat ise ne üreticiyi, ne de tüccarı memnun etmedi.”Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, Toprak Ürünü Kurumu’nu sildiği gibi Cypfruvex’in borcunu neden silmediğini soran Akçın, “Şimdi de Türkiye den gelen suyu ön plana çıkarıp, her gün demeç üstüne demeçler verilmekte. Üretici de bu demeçlere inanarak, 1000 dönümden fazla yeni narenciye bahçesi diktiler ve dikmeye de devam ediyor. Ne aşılanacak? Hangi ürünün pazarı var? Dünyada hangi ürünler ön plana çıkıyor? Bu hususta bir açıklama, bir planlama yok. Yol gösteren de yok. Oysa tüm tarım politika ve planlamanın su gelmeden yapılması gerekirdi” şeklinde devam etti.

“Her isteyene bir kuyu izni”

Her isteyene bir kuyu izni verildiği eleştirisinde de bulunan Akçın, “Oysa yer altı suları devletindir. Tüm vatandaşlarındır. Bu konuda tedbirli olup, kuyu açanlar etrafındaki tarlalara da su vermeye mecbur edilmelidir. Geçmişte olduğu gibi. Yani adaletli dağıtım yapılmalı idi” dedi.