Becerileri gelişiyor

Lefke Belediyesi, bölgedeki gençlerin dijital çağın gerekliliklerine donanımlı bir şekilde hazırlanmasını desteklemek amacıyla Avdeso Academy ile stratejik bir iş birliği başlattı.

İş birliği kapsamında yürütülen programlar, özellikle 9-16 yaş grubundaki çocuk ve gençlere odaklanıyor.

Programların temel amacı, teknolojiyi yalnızca kullanan değil, aynı zamanda çalışma mantığını anlayan ve teknoloji aracılığıyla çözüm üretebilen bir nesil yetiştirmek.

Makine Mühendisi Berk Akgüç rehberliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında katılımcılar, teknik bilgi edinmenin yanı sıra analitik düşünme, takım çalışması ve yenilikçi bakış açısı gibi 21. yüzyılın te-mel yetkinliklerini de kazanıyor.

Bu süreçte öğrenciler, karmaşık problemleri mantıksal parçalara ayırmayı, ortak hedefler doğrultu-sunda iş birliği yapmayı ve mevcut teknolojik araçları kullanarak özgün fikirler geliştirmeyi öğreniyor.

Belediye ve akademi yetkilileri, bu iş birliğinin çocukların potansiyellerini keşfetmeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu ve teknoloji odaklı eğitim modelinin önümüzdeki süreçte farklı seviyelerle gelişti-rilmeye devam edeceğini ifade ediyor.



