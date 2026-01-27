‘Hayati önem taşıyor’

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, grip vakalarındaki artışa dikkat çekerek bilinçli ilaç kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Birlik Başkanı Duygu Adahan Kuran tarafından yapılan yazılı açıklamada, özellikle risk grubundaki bireylerin bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınması gerektiğine işaret edildi.

Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireylerin enfeksiyonlara karşı daha yüksek risk altında olduğu da belirtilen açıklamada, bu grupta yer alan kişilerin bağışıklık sistemlerini korumaya özen göstermeleri ve ilaçları bilinçsiz şekilde kullanmaktan kaçınmaları gerektiği kaydedildi.

Grip vakalarının arttığı dönemlerde birden fazla ilacın kontrolsüz biçimde kullanılmasının, yan etki riskini artırdığına ve ilaç etkileşimlerine yol açabildiğine dikkat çekilen açıklamada, grip ilaçları, vitaminler ve gıda takviyelerinin düzenli kullanılan ilaçlarla etkileşime girebileceği ya da kronik hastalıkların seyrini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Açıklamada, ilaçların doğru dozda, uygun süreyle ve olası yan etkiler göz önünde bulundurularak kullanılması gerektiği vurgulanarak, vatandaşlara ilaç kullanımı konusunda mutlaka eczacılarına danışmaları çağrısında bulunuldu.

Her bireyin tedavisinin kendine özgü olduğu dikkat çekilen açıklamada, sağlığın korunması için bilinçli ilaç kullanılması ve eczacılara güvenilmesi gerektiği de ifade edildi.