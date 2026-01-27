Tüm dosyalar açılsın

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kimsenin hukukun üzerinde olmadığını vurgulayan Üstel, iddialar olması halinde Meclis’te araştırılmasından kaçınmayacaklarını söyledi.

Üstel, Polis Teşkilatı’na ve yargıya tam yetki verdiklerini söyledi. Hiçbir olayın üzerinin örtülmediğini ifade eden Üstel, polise ve yargıya güvenlerinin tam olduğunu belirterek, yargının vereceği her karara saygılı olduklarını kaydetti.

Başbakan Üstel, kamuoyunda gündeme gelen iddiaların araştırılmasına açık olduklarını da dile getirdi. Araştırılması gereken bir konu bulunması halinde Meclis’te bir araştırma komitesi kurulabileceğini belirten Üstel, her konunun A’dan Z’ye şeffaf şekilde incelenebileceğini ve veremeyecekleri bir hesap olmadığını söyledi.

“Bu ülkede güvenlik zafiyeti yoktur”

Ülkede güvenlik zafiyeti bulunduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Üstel, bu iddiaları reddetti. Giriş kapılarına X-ray cihazları yerleştirildiğini, havalimanlarında yüz tanıma sistemlerinin kurulduğunu, teknik kontrol mekanizmalarının hayata geçirilmeye devam ettiğini ve Türkiye ile anlık sorgulama altyapısının oluşturulduğunu ifade eden Üstel, bu uygulamaların geçmişte bulunmadığını ve son yıllarda hayata geçirildiğini söyledi.

Silahlı olaylara da değinen Üstel, faili meçhul hiçbir dosya bırakılmadığını belirterek, silahlı olaylarda polis tarafından kısa sürede faillerin tespit edildiğini kaydetti. Bu noktada Polis Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri’ne teşekkür eden Üstel, güvenlik birimlerinin etkin çalıştığını vurguladı.

Hayat pahalılığı ve ücret politikaları

Ekonomik koşulların zorluğuna dikkat çeken Başbakan Üstel, hayat pahalılığının bir gerçek olduğunu ancak çalışanların bu süreçte ezdirilmediğini söyledi.

2024 yılında bir yıl içinde üç kez hayat pahalılığı artışı verildiğini hatırlatan Üstel, asgari ücretliye her ay doğrudan 2.000 TL destek sağlandığını, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin de devlet tarafından üstlenildiğini açıkladı.

Kadın istihdamına yönelik yüzde 100 prim desteği ve genel olarak yüzde 80 prim desteği uygulamalarını da hatırlatan Üstel, “Tarihte görülmemiş maaş iyileştirmeleri yaptık. Döviz bazında maaşlar tarihin en yüksek seviyelerine çıktı” dedi.

Fedakarlık çağrısı

Alt ve üst gelir grupları arasındaki farkın arttığını ifade eden Üstel, bu konuda uzlaşı çağrısında bulundu. “Az alana çok, çok alana az verelim” diyen Üstel, bunun mümkün olmaması halinde hayat pahalılığı oranının herkese eşit uygulanabileceğini söyledi. Milletvekili, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı maaşları için de geçici kısıtlama öneren Üstel, “İlk imzayı atmaya hazırım. Komiteyi kuralım, iki gün içinde sonuçlandıralım” dedi.

Başbakan Üstel, konuşmasını hükümet olarak görüşmeye açık olduklarını, sorumluluktan kaçmadıklarını ve istenilen her türlü komitenin kurulmasına hazır olduklarını belirterek tamamladı.

