'Halk bunu istiyor'

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ziya Öztürkler ile ilgili dava sürecinde mahkemeye yansıyan ifadeleri gündeme getirerek “bu denli kötülüğü bu memleket kaldırmaz” dedi.

Mahkemeye yansıyan ifadelere dikkati çeken Sıla Usar İncirli, “Orada daha da vahim bir durum ortaya çıkmıştır. Ziya Öztürkler içişleri bakanı iken bu diplomaları düzenleyen kişilere istisnai vatandaşlık ver-diği meselesi de vardır. Bu halk bu denli çürümüşlüğü kaldırmaz. Hiçbirimiz kaldırmıyor. Hangi birini sayalım. Bunlar hafife alınacak konular mı?” dedi.

İncirli, "aranızda temiz biri kaldı mı, bu halkın içine çıkabilecek misiniz?" diye de çıkıştı.

