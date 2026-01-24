Asgari ücrete yapılan itirazlar reddedildi. Asgari ücret, 9 Ocak’ta belirlenen şekliyle brüt 60 bin 618 TL, net 52 bin 738 TL olarak kaldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, asgari ücretliye verilecek toplam 12 bin TL’lik devlet katkısının ilk katkısı olan 6 bin TL’nin ocak ayı maaşlarına yansıtılacağını, ikinci 6 bin TL’nin ise mart ayında hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Hasipoğlu, her iki katkının da doğrudan çalışanın hesaplarına yatırılacağının altını çizdi.

Dördüncü toplantı yapıldı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi tarafının itirazını değerlendirmek amacıyla dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Ballı başkanlığında toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun işçi tarafının itirazlarını oy çokluğuyla reddetmesi üzerine, asgari ücret 9 Ocak’ta belirlenen şekliyle kaldı.

Buna göre, yılın ilk asgari ücreti aylık brüt 60 bin 618 TL, net 52 bin 738 TL olarak belirlendi.

Mücadele devam edecek

Toplantının ardından işveren temsilcisi açıklama yapmazken, işçileri temsilen toplantıda bulunan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetin uyguladığı politikalarla kamuda çalışan işçiler, memurlar ve polislerden daha fazla vergi alındığını savundu.

En düşük asgari ücretin kamudaki başlama maaşına denk olması gerektiğini belirten Serdaroğlu, bu yönde mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Hür-İş’in emek ve hak mücadelesinden geri adım atmayacağını kaydeden Serdaroğlu, asgari ücretlinin açlığa mahkûm edildiğini savundu.

Bin 200 Euro seviyesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, belirlenen asgari ücretin Bakanlar Kurulu’na yeniden iletileceğini belirterek, yapılan artışın yüzde 18.39’a karşılık geldiğini söyledi.

Hasipoğlu, asgari ücretin işverene maliyetinin Euro bazında yaklaşık bin 200 Euro seviyesinde olduğunu da kaydetti.

Yerel işgücünün desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Hasipoğlu, asgari ücret belirlenirken hem işverenin üretimini sürdürebilmesi hem de işçinin korunmasının gözetildiğini belirtti.

Hasipoğlu, Bakanlar Kurulu onayıyla yürürlükte olan Yerli İş Gücünü Destekleme Fonu aracılığıyla emekçilere toplam 12 bin TL katkı sağlanacağını ifade ederek, bu katkının sosyal devlet anlayışıyla bakanlık tarafından devreye konulduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bu katkı ile çalışanın eline geçecek asgari ücret artışının yüzde 22.90’a denk geleceğini söyledi.

Hasipoğlu, sendikaların asgari ücret artışının yetersiz olduğu yönündeki eleştirilerine de yanıt verdi.

Sendikanın resmi teklifinin yüzde 21.66 iken bakanlık tarafından yapılacak katkı ile bu rakamın yüzde 22.90’a ulaştığını belirten Hasipoğlu, işçi sendikasının, bakanlığın sunduğu oranın altında bir resmi teklif yapmış olduğunu ifade etti. erektiği belirtildi.