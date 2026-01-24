‘Geçim kaygısı var’

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar, 2026’nın ilk günlerinde de geçmiş yıllarda olduğu gibi ekonomik ve gündelik yaşam sorunlarının gündemlerini oluşturduğunu belirtti. Diyalog’un “Yılın ilk 15 günü en çok hangi konuları konuştunuz?” sorusunu yanıtlayan vatandaşlar, en çok ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığını konuştuğunu ifade etti. Geçim kaygısı yaşayan vatandaşlar, sağlık, asgari ücret, maaşlar, elektrik kesintileri ve trafik sorunlarının da yoğun olarak gündeme geldiğini vurguladı.

Ne dediler…?

Selami Gençoğlu

“Yılın ilk 15 gününde en çok etkilendiğim ve konuştuğum konu ekonomi oldu. Ayrıca işimizle ve maaşlarla alakalı konular da gündeme geldi. Şantiye ortamında kalıyorum ve odalarımız tek kişilik değil birkaç kişi ile birlikte kalmak zorunda kalıyorum, bu nedenle yaşadığım bazı olumsuzluklar vardır. Sevindiren durum ise izne çıkmış olmamdır.”

Fatma Sabri

“Yeni yılın ilk 15 gününde en çok etkilendiğimiz ve konuştuğumuz konular hayat pahalılığı ve tutarsızlıklardır. Başbakan bir açıklama yaparak güneydeki fiyatlarla burayı eşitlemek adına bir komite kurduklarını açıkladı, inşallah başarılı olurlar. Beni üzen konular ise yolların durumu, alternatif yol çalışmalarının olmamasıdır. Sevindiren bir konu da olmadı maalesef.”

Tülin Demirel

“Yeni yılın ilk on beş gününde en çok konuştuğumuz konu yine sadece pahalılık olmuştur. Bu 15 günlük sürede ailemizin iyi olması ışında mutlu olduğumuz pek bir şey olmadı. Pahalılık hepimizi üzüyor.”

Simge Çoban

“Yılın ilk 15 gününde en çok etkilendiğimiz ve konuştuğumuz konu hastalık oldu. Ben de çevremdeki sevdiklerim de çok hasta oldu. Bir de zamları konuştuk ancak genel olarak hastalıklardan bahsettik. Mutlu olduğumuz bir durum olmadı. Toplum olarak mutsuzuz sanırım.”

Sinan Esendal

“Yeni yılın ilk 15 gününde benim en çok konuştuğum konu Kıbrıs sorunu oldu. Bu 15 günde beni üzen veya mutlu eden pek bir şey olmadı. Mutlu olduğum bir konu var o da sağlık yönünden iyi olmamız olmuştur. Bir sağlık sorunum vardı onu geçirdiğim için mutlu oldum.”

İsmail Bozat

“Yeni yılın ilk 15 gününde en çok etkilendiğim ve konuştuğum konular maaş artışları, elektrik kesintileri, ayrıca hükümetin olmayan işleri yapılmış gibi anlatması konuları oldu. Üzüldüğüm konular pahalılık ve umutsuzluktur. Geleceğimizi göremiyorum. Zamlar nedeniyle geçim endişesi yaşıyorum. Pek mutlu olduğumuz bir konu yoktur.”

Sevgen Kali

“Hep konuşulan konular pahalılık, asgari ücret, geçim sıkıntısıdır. Son 50 senedir düzelmeyen elektrik sorunu yeni yılın ilk on beş günü de konuştuğumuz konular olmuştur. Yılın ilk 15 gününde beni üzen ve sevindiren konular pek olmamıştır. Dünya zır deliler dünyası oldu. Gidişat hiç iyi değil ve bu da bizi üzüyor.”

Kadir Bayraktar

“Yeni yılın ilk 15 gününde beni etkileyen ve en çok konuştuğum konu trafikteki keşmekeş oldu. Trafikte müthiş bir acelecilik var ve sürekli sıkıntılar yaşanıyor. Diğer yandan da yıllardır tek şerit olan çift şerit olması için projeleri hazır olan yollarda hiçbir çalışma yapılmaması konusunu da sıklıkla konuşuyoruz. Yılın ilk 15 gününde beni üzen veya mutlu eden konular sağlık sorunu yaşamış olmamdır. Sağlık sorunu yaşadığım için üzüldüm.”

Mustafa Çelik

“Yeni yılın ilk 15 gününde beni en çok etkileyen ve konuştuğumuz konular hayat pahalılığı ve asgari ücrettir. Evde de arkadaş çevremde de en fazla konuştuğumuz konu bu oldu. Yeni yılın ilk 15 günü sevindiğim konu yağmurlar ve yeni yıla yeni umutlarla girmiş olmak oldu. Üzüldüğüm pek bir konu olmadı.”

Mehmet Yanıker

“Yeni yılın ilk 15 günü etkilendiğimiz ve konuştuğumuz konular hep standart. Ekonomi, hayat pahalılığı ve memlekete sorgusuz sualsiz girişler nedeniyle mafyanın türemesi ve silahlı saldırılar olmuştur. Yılın ilk on beş gününde beni mutlu eden bir şey olmadı. En büyük mutluluğumuz sağlığımızın yerinde olmasıdır.”