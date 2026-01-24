İade edilecek

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’nin Osmaniye Cezaevi’nden firar ederek ülkemize gelen ve 7 ay sonra sevgilisini feci şekilde darp ettikten F.C. (E-27), dün teminat maksatlı olarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, zanlının 3 ayı geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi. Mahkemeye olguları aktaran polis memuru Hasan Uzun, zanlının 18 Ocak 2026 tarihinde Tatlısu’da faaliyet gösteren bir bar içerisinde, kız arkadaşı R.Ş. isimli kadını ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Polis, olay sonucunda genç kadının beyin kanaması geçirdiğini ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığını belirtti. Polis, zanlının 20 Ocak’ta Tatlısu Polis Karakolu tarafından düzenlenen operasyonla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tespit edilerek tutuklandığını aktardı. Sorgu sırasında zanlı F.C., 17 Haziran 2025 tarihinde Türkiye’deki Osmaniye Cezaevi’nden firar ettiğini, 21 Haziran 2025’te Mersin Limanı’ndan bir gemiye gizlice binerek Girne’ye geldiğini ve yaklaşık 7 aydır Tatlısu’da bulunduğunu itiraf etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlının KKTC’de herhangi bir yasal bağının bulunmadığını, serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini ve teminat şartlarının yetersiz kalacağını belirtti. Bu sebeple zanlının, 3 ayı aşmayacak süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, polis talebini kabul ederek zanlının Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

