Çalışmalar hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sağlık ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini kabul ederek, yürüttükleri çalışmalar ve mesleki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Erhürman, ilk önce Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, Birlik Yönetim Kurulu üyelerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Birlik Başkanı Dr. Gardiyanoğlu, yaptıkları çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi verdi.

Erhürman, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan Kuran ve bazı yönetim kurulu üyelerini de kabul etti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan Kuran, yaptıkları çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi verdi.

Erhürman, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Ayşe Kanlıada ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Dernek yönetimi, Erhürman’a derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kabulde ayrıca, Erhürman’a ziyaret anısına hediye takdim edildi.

