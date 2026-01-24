Ama teminatla serbest!

Lefkoşa’da yardım bahanesiyle buluştuğu biri 17, diğeri 47 yaşındaki iki kadına cinsel saldırıda bulunan 57 yaşındaki A.O.’nın 2023 yılında sahte evrak, 2025’te ise mahkeme emrine riayetsizlik ve çocuğun cinsel istismarı suçlarını işlediği ortaya çıktı.

Hakkında 3 ayrı dava dosyası bulunan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce teminatla serbest bırakılan zanlı bu kez tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin avlusunda çalışma izni çıkartmak maksadı ile buluştuğu 47 yaşındaki kadını kolundan çekerek sarıldığını ve boynunu koklayarak cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte saat 10.00 raddelerinde Açık Öğretim Kampüsü otopark alanı içerisinde benzer suç işlediğini açıkladı.

Polis, zanlının açık öğretime kayıt yaptırmak maksadı ile buluştuğu 17 yaşındaki kızın rızası dışında elini okşadığını, bacağını sıkıp okşayarak "sen öpüşmeyi biliyor musun, benden hoşlandın mı, sana dudak yaptıralım mı, göğüslerin sıkımı" diyerek cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının aynı gün şikâyet üzerine tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde kamera görüntülerinin incelendiğini kaydetti.

Polis, yapılan araştırmada zanlının 2023 yılında sahte evrak, 2025’te ise mahkeme emrine riayetsizlik ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ve bu 3 ayrı suçtan dolayı hakkında 3 ayrı davanın askıda olduğunu açıkladı.

Polis memuru; zanlının serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



Geçmiş vukuatı

Zanlı, 12 Mart 2025 tarihinde arkadaşının kızı olan 13 yaşındaki kızını kullanımında bulunan araç içerisinde dudağından öpmeye çalışıp cinsel saldırıda bulunduğu belirtilmişti.

Zanlının kız çocuğunun bacaklarını, göğüslerini ve cinsel organını okşadığı, pantolonunu çıkartıp kız çocuğunun cinsel organını tutmasını sağladığı “bunu büyüyünce yapacaksın alışman lazım" sözlerini söyleyerek de cinsel tacizde bulunduğu açıklanmıştı.

Zanlı 100 bin TL nakit teminat ve iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

