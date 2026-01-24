Renkli Kelebek beğeni topladı

Atatürk Öğretmen Akademisi 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan ve sahnelenen “Renkli Kelebek” adlı çocuk oyunu, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yaklaşık bin 500 ilkokul öğrencisinin katılımıyla sahnelendi. Yoğun ilgi gören gösteri, salonu dolduran öğrenciler ve öğretmenler eşliğinde büyük bir coşkuya sahne oldu.

“Özel Eğitim” dersi kapsamında aylar süren planlı ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından sahneye taşınan oyun, hem eğitsel hem de sanatsal yönüyle dikkat çekti.

Oyunda görev alan Atatürk Öğretmen Akademisi 4. sınıf öğrencileri, sahne performanslarıyla izleyicilerden tam not alırken, farklılıkların bir zenginlik olduğu mesajını etkileyici bir anlatımla izleyiciye aktardı.

Renkli sahneler, müzikler ve karakterler aracılığıyla verilen mesajlar, özellikle çocuk izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Hazırlık sürecinin her aşamasında öğrencilere rehberlik eden öğretim görevlisi Deray Derim’in katkıları, oyunun hem pedagojik hem de sanatsal açıdan güçlü bir şekilde ortaya çıkmasında önemli rol oynadı.

Öğrencilerin sahne deneyimi kazanmasına ve ekip çalışması bilincinin gelişmesine yönelik yapılan çalışmaların, sürecin en önemli kazanımlarından biri olduğu vurgulandı.

Oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini üstlenen Atakan Bayraktaroğlu, “Renkli Kelebek” adlı eserin sahneye etkileyici bir şekilde taşınmasına katkı sağlarken, dekor ve kostüm danışmanlığını yürüten Fatma Bender’in çalışmaları da oyunun görsel bütünlüğünü tamamladı. Sahne tasarımı ve kostümler, oyunun temasını destekleyecek şekilde hazırlanarak izleyicilere renkli ve akılda kalıcı bir görsel sunum sundu.

Gösterinin sonunda emeği geçen tüm öğrencilere, akademik kadroya ve katkı koyanlara teşekkür edilerek, bu tür sanatsal ve eğitsel çalışmaların öğretmen adaylarının mesleki gelişimine, sosyal becerilerinin güçlenmesine ve toplumsal farkındalık kazanmalarına önemli katkılar sağladığı ifade edildi.

